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Франция — Англия: прогноз Александра Мостового на матч за 3-е место ЧМ-2026 по футболу в Майами

Франция — Англия: прогноз Александра Мостового на матч за 3-е место ЧМ-2026 в Майами
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Англия.

Ставка: победа Франции за 1.88.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не самый приятный матч для болельщиков. Матч за третье место всегда особенный, но настроение у команд после полуфиналов понятно какое. Франция и Англия шли за финалом, за главным трофеем, а теперь надо выходить и играть за бронзовые медали. Это тоже результат, но после поражения в полуфинале эмоции совсем другие.

Франция, конечно, — один из фаворитов этого чемпионата. И, к сожалению для них, теперь будет играть только за третье место. Команда сильная, с мощной атакой, с игроками, которые могут решить матч в любой момент. Но после такого вылета всегда вопрос: насколько они будут готовы психологически и смогут собраться.

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Англия в такой же ситуации. Тоже сильная команда, рассчитывала на большее и наверняка выйдет с плохим настроением. Но это чемпионат мира, это медали, это матч, который потом останется в истории. Поэтому говорить, что кто-то выйдет просто доигрывать турнир, нельзя. Всё равно будут борьба и желание закончить чемпионат победой.

Здесь вообще всё непредсказуемо. В таких матчах многое зависит не только от класса, но и от того, кто быстрее переживёт полуфинальное разочарование. Я всё-таки надеюсь, что Франция соберётся и выиграет. Думаю, счёт может быть 2:1 в пользу Франции, поэтому поставлю на победу французов», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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