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Франция — Англия: прогноз Виктора Логинова на игру за 3-е место ЧМ-2026 по футболу

Франция — Англия: прогноз Виктора Логинова на игру за 3-е место ЧМ-2026
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Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч Франция — Англия.

Ставка: победа Англии за 1.88.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матчи за третье место часто получаются совсем не такими, как полуфиналы. Давление уже не столь велико, а команды играют смелее и чаще радуют болельщиков результативным футболом. Думаю, встреча Франции и Англии станет именно такой.

Календарь ЧМ-2026

Французы на протяжении всего турнира выглядели более цельной командой. Даже поражение от Испании не перечёркивает того впечатления, которое команда Дидье Дешама оставила по ходу чемпионата. У Франции мощная линия атаки, а Килиан Мбаппе наверняка захочет завершить турнир ярким выступлением и пополнить свой голевой счёт. Англия тоже обладает великолепным подбором исполнителей, но по ходу плей-офф команде не всегда удавалось контролировать ход игры», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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