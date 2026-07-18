Франция — Англия: прогноз Виктора Логинова на игру за 3-е место ЧМ-2026

Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч Франция — Англия.

Ставка: победа Англии за 1.88.

«Матчи за третье место часто получаются совсем не такими, как полуфиналы. Давление уже не столь велико, а команды играют смелее и чаще радуют болельщиков результативным футболом. Думаю, встреча Франции и Англии станет именно такой.

Французы на протяжении всего турнира выглядели более цельной командой. Даже поражение от Испании не перечёркивает того впечатления, которое команда Дидье Дешама оставила по ходу чемпионата. У Франции мощная линия атаки, а Килиан Мбаппе наверняка захочет завершить турнир ярким выступлением и пополнить свой голевой счёт. Англия тоже обладает великолепным подбором исполнителей, но по ходу плей-офф команде не всегда удавалось контролировать ход игры», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».