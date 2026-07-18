«Зенит» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на матч за Суперкубок России 18 июля

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ставка: проход «Зенита» за 1.60.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матч, конечно, у нас суперский. Я недавно видел игру «Зенита» в товарищеском матче, и команда очень хорошо выглядела: мобильно, мощно, много забивала. В каком состоянии сейчас «Спартак», сказать тяжело. Это моя любимая команда, за которую я буду переживать, но надо смотреть объективно.

Это Суперкубок, поэтому игра в любом случае должна получиться равной. Мне кажется, небольшое преимущество у «Зенита» будет за счёт контроля мяча и качества состава. Но у «Спартака» начинается новый сезон, сборы прошли, силы есть, мотивация тоже будет максимальная. В таких матчах всегда хочется сразу взять трофей и начать сезон с победы.

Думаю, игра будет с забитыми мячами. «Спартак» точно даст бой, потому что в таких матчах по-другому нельзя. Но всё-таки класс футболистов «Зенита», на мой взгляд, сейчас выше. Просто биться с такой командой мало — нужно ещё мастерство, чтобы её обыграть. У «Зенита» с этим всё нормально, исполнителей высокого уровня хватает.

При этом у «Спартака» тоже есть отдельные игроки, которые могут решить исход матча одним моментом. Поэтому лёгкой игры для «Зенита» точно не будет. Но если брать качество состава и общий уровень, то небольшое преимущество всё-таки на стороне петербуржцев. Не хочется этого говорить, но, думаю, в очень тяжёлом матче «Зенит» возьмёт Суперкубок», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».