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«Зенит» — «Спартак»: прогноз Михаила Моссаковского на матч за Суперкубок России

«Зенит» — «Спартак»: прогноз Михаила Моссаковского на матч за Суперкубок России
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ставка: обе забьют — нет за 1.94.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дождались: большой российский сезон возобновляется матчем за Суперкубок в Нижнем Новгороде. «Зенит» сыграет против «Спартака» — большая афиша, которая почти гарантирует аншлаг и отличную атмосферу. А вот по качеству футбола такой уверенности нет. Команды только входят в сезон, форму будут добирать уже по ходу чемпионата, да и составы вряд ли будут оптимальными.

В первую очередь это касается «Зенита»: Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют, а вокруг их будущего по-прежнему хватает разговоров. Понятно, что игроки находятся в разном состоянии. Вендел только в начале июля вернулся в «Зенит», снова с опозданием, но это тот футболист, который может приехать на сбор, выйти в стартовом составе в контрольной игре и тут же забить первым касанием. Так было в матче против махачкалинского «Динамо». Но в целом «Зенит» всё равно выглядит командой не в оптимальном состоянии. То же самое можно сказать и о «Спартаке»: по последним контрольным матчам атака красно-белых не дала ощущения, что команда уже готова сразу выдавать яркий и цельный футбол.

Здесь велика вероятность «низа». Суперкубок России вообще часто работает в пользу ставки «обе забьют — нет». Если посмотреть на последние пять розыгрышей, в четырёх из них такой вариант проходил. Причём три из этих четырёх матчей были с участием «Зенита» — 3:0 с «Локомотивом», 4:0 со «Спартаком» и 0:0 с ЦСКА с последующей серией пенальти. То есть сама специфика турнира, ранняя стадия сезона и неидеальная готовность команд подталкивают к осторожному сценарию.

Я не жду здесь искромётной игры и сразу высокого качества. Обе команды будут добирать форму, а цена матча при этом уже высокая: это трофей, «Зенит» против «Спартака», большой старт сезона. В такой ситуации голов может быть немного, и совсем не факт, что забьют обе. Логика турнира, состояние команд и фактор начала сезона делают вариант «обе забьют — нет» хорошим решением для этой игры», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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