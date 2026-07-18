«Динамо» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на товарищеский матч

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.00.

«Последняя генеральная репетиция перед стартом нового сезона. ЦСКА начнёт чемпионат матчем с «Балтикой», у «Динамо» впереди тоже 1-й тур РПЛ, но именно эта очная игра должна многое показать по состоянию команд. У армейцев сейчас бросается в глаза не только то, что команда явно не добирает форму и пока не до конца укомплектована, но и отсутствие результата в контрольных матчах. Да, результат в таких играх — вещь условная, но, когда череда неудач затягивается, это всё равно не может не влиять на команду.

Поэтому старт ЦСКА в новом сезоне может получиться тяжёлым, а встреча с «Динамо» станет важной диагностикой. Понятно, что контрольный матч контрольному матчу рознь. Предыдущая игра с бело-голубыми была не самой показательной — семь забитых мячей, победа «Динамо» 4:3, но при этом составы были далеко не основные. Эта встреча выглядит уже именно генеральной репетицией, по которой можно будет внимательнее оценивать готовность обеих команд к сезону.

Конечно, окончательный ответ дадут только матчи 1-го тура. Но по состоянию на сейчас кажется, что армейцы явно пока не добирают ни формы, ни тонуса. ЦСКА не выглядит фаворитом этой игры, даже с учётом статуса контрольного матча. «Динамо» в этом плане смотрится чуть убедительнее: команда производит более цельное впечатление и психологически подходит к этой встрече спокойнее.

Поэтому если здесь и выделять фаворита, то скорее московское «Динамо». Да, результат в контрольном матче не стоит на первом месте, но эта игра всё равно многое покажет перед стартом сезона. В такой логике хорошим вариантом выглядит ставка через «Динамо» в связке с небольшим тоталом — например, «Динамо» не проиграет и тотал больше 1.5», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».