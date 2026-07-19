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Испания — Аргентина: ставки и коэффициенты на финал ЧМ-2026 по футболу

Испания — Аргентина: ставки и коэффициенты на финал ЧМ-2026
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19 июля состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 2.31. Победа Аргентины оценивается коэффициентом 3.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

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