Испания — Аргентина: прогноз Константина Генича на финал ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Испания — Аргентина.

Ставка: победа Аргентины по жёлтым карточкам за 2.09.

«Испаноязычный финал. Месси против сборной Испании. Месси уже сказал, что для него испанская сборная, испанский футбол — особенные, потому что он долгое время провёл в «Барселоне». Он её очень любит. И когда Месси ещё играл за «Барселону» и получал свои первые «Золотые мячи», был прекрасен, восхитителен, как и сейчас. Но тогда за сборную Лионель играл не так ярко и не так результативно, как в бытность игроком «Барселоны».

Судить будет Славко Винчич. Надо поздравить этого арбитра с таким назначением, потому что это действительно серьёзная веха в карьере любого человека. Для всех финал чемпионата мира — это восхождение на Эверест. Арбитр достаточно либеральный, не любит раздавать жёлтые карточки направо и налево. Если учитывать, что это последний матч, мы видели тенденцию этого чемпионата — арбитры без большого удовольствия показывали карточки.

Веду к тому, что матч получится, наверное, не грязным, а очень даже кусачим. Аргентинцы понимают, что уже ничего не пропустят в случае перебора эмоций и вот этой кусачести. Аргентина будет стараться залезть под кожу сборной Испании. Думаю, для контроля этой игры Винчичу надо показывать карточки.

Поэтому прогноз очень сложный на эту встречу, потому что, как мне кажется, явного фаворита нет. Прогноз возьму с точки зрения карточек. Мне кажется, аргентинцы, которые наиграли на гораздо большее количество карточек на этом чемпионате мира, своё получат в финале. Победа Аргентины по жёлтым карточкам.

Два последних финала получились суперъяркими. Шесть мячей — на чемпионате мира в России в финале. Четыре — в основное время и шесть в итоге с дополнительным временем в Катаре. Здесь всё-таки, мне кажется, если учитывать, что Испания очень мало пропускает, риск какой-то неудачной передачи, обреза слишком велик. Конечно, там вратарь-паникёр Симон, однако всего лишь один мяч пока испанцы пропустили.

Полагаю, максимально аккуратно постараются сыграть и те и другие. Постараются свести этот риск к минимуму. Поэтому 0:0 в финале точно не хочу, тем более когда такая пара — Испания и Аргентина. Но и больше двух, наверное, ждать вряд ли стоит. Даже несмотря на то, что Аргентина пропускает практически в каждом матче, кроме игры с Австрией», — приводит слова Генича «РБ Спорт».