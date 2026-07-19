Испания — Аргентина: прогноз Сергея Игнашевича на финальный матч ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч Испания — Аргентина.

Ставка: победа Испании за 2.30.

«Обе команды проходят турнир на высоком уровне, подтверждая статус фаворитов. Испанцы выглядят более структурно и одержали серию побед на классе. Аргентинцы очень зависимы от формы и эмоционального состояния лидеров.

Концовка турнира всё ближе, и эмоций у футболистов остаётся всё меньше и меньше. Испания, как ледокол, движется по сетке турнира, раскидывая по сторонам всех соперников. Аргентинцы очень драматично провели все матчи в плей-офф — потратили море слёз и волевых сил, и я не уверен, хватит ли у них ресурса на подвиг в финале», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».