Испания — Аргентина: ставка Александра Мостового на финал ЧМ-2026 19 июля

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Испания — Аргентина.

Ставка: ничья за 3.06.

«Наверное, это самый сложный прогноз для меня на всём турнире. Сердцем и душой я, конечно, за Испанию, потому что там жил, играл и провёл важную часть своей футбольной жизни. Испания мне близка, это понятно.

Но Аргентина тоже в моём сердце, потому что там были и есть величайшие футболисты. Марадона и Месси — это вообще отдельная история. Такие люди для футбола значат больше, чем просто звёзды. Месси столько лет показывает фантастический уровень, то, что он снова вышел с Аргентиной в финал чемпионата мира — это уже само по себе великое событие. За таким футболистом хочется смотреть до последней минуты.

Поэтому здесь для меня всё очень непросто. Испания — команда, за которую я переживаю, которая мне очень близка. Аргентина — команда Месси с огромной историей, характером и футболистами, которых невозможно не уважать. Думаю, в этом финале буду болеть за обоих. А кто выиграет, тот выиграет.

Если говорить о самом матче, хотелось бы, чтобы этот праздник продолжался как можно дольше. Хочется, чтобы команды сыграли 1:1 и ушли в дополнительное время, а потом дошли до серии пенальти. Вот такого финала, такой драмы и такого футбольного праздника мне бы хотелось. Поэтому поставлю на ничью», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».