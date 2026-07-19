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Испания — Аргентина: прогноз Романа Павлюченко на финал ЧМ-2026 по футболу в США

Испания — Аргентина: прогноз Романа Павлюченко на финал ЧМ-2026 в США
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Испания — Аргентина.

Ставка: проход Испании за 1.62.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, мне кажется, что Испания здесь должна брать Кубок мира. По игре и всему турниру они показали, что у команды практически нет слабых мест. Испанцы мало пропускают, где надо — забивают, хорошо контролируют мяч и здорово прессингуют на чужой половине поля. Это сборная со своим стилем, и против такого футбола очень тяжело играть.

Аргентинцам будет сложно. Да, им на протяжении чемпионата где-то везло: забивали в концовках, вытаскивали тяжёлые матчи и находили свои моменты. Но против Испании, мне кажется, на одном фарте уже не получится проскочить. Сколько можно так проходить? Испанцы — команда другого класса, они не дадут спокойно ждать одного момента и будут постоянно забирать мяч под контроль.

Календарь ЧМ-2026

Понятно, что у Аргентины есть индивидуально сильные футболисты, есть Месси, который может что-то придумать один в один. Но против Испании ему будет очень тяжело в одиночку решать такие эпизоды. Испанцы хорошо двигаются, быстро накрывают, не дают много пространства и заставляют соперника всё время работать без мяча.

В целом Испания выглядит сильнее и стабильнее. У них есть стиль, контроль мяча, прессинг и баланс во всех линиях. Аргентина будет огрызаться и искать свой шанс, но, мне кажется, испанцы эту игру точно не отдадут. Если они сыграют в свой футбол, то должны стать чемпионами мира. На них и поставлю», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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