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Испания — Аргентина: прогноз Дарьи Исаевой на финал чемпионата мира по футболу — 2026

Испания — Аргентина: прогноз Дарьи Исаевой на финал чемпионата мира по футболу — 2026
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Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч Испания — Аргентина.

Ставка: гол Месси за 2.47.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания выглядит сборной без слабых мест. Они идеально организованы, пропустили всего один гол за семь матчей ЧМ-2026. Их защита кажется непробиваемой. Но давайте откровенно — до этого они не играли против Лео Месси! У Лео в 39 лет 8+4 по системе «гол+пас». Он тащит сборную вперёд и на поле, и в раздевалке.

Календарь ЧМ-2026

Да, после встречи с французами мы особенно понимаем, что аргентинцам будет сложно играть на контратаках против такой плотной Испании. Но уверена, что Лео Месси просто не может уйти без гола в своём последнем матче на ЧМ», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».

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