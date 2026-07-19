Испания — Аргентина: прогноз Дарьи Исаевой на финал чемпионата мира по футболу — 2026

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч Испания — Аргентина.

Ставка: гол Месси за 2.47.

«Испания выглядит сборной без слабых мест. Они идеально организованы, пропустили всего один гол за семь матчей ЧМ-2026. Их защита кажется непробиваемой. Но давайте откровенно — до этого они не играли против Лео Месси! У Лео в 39 лет 8+4 по системе «гол+пас». Он тащит сборную вперёд и на поле, и в раздевалке.

Да, после встречи с французами мы особенно понимаем, что аргентинцам будет сложно играть на контратаках против такой плотной Испании. Но уверена, что Лео Месси просто не может уйти без гола в своём последнем матче на ЧМ», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».