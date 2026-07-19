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Испания — Аргентина: ставка Виктора Логинова на финал ЧМ-2026 по футболу в Ист-Ратерфорде

Испания — Аргентина: ставка Виктора Логинова на финал ЧМ-2026 в Ист-Ратерфорде
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Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч Испания — Аргентина.

Ставка: победа Испании за 2.33.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финал чемпионата мира — это всегда отдельная история, где на первый план выходит не только мастерство, но и характер. Испания и Аргентина подошли к решающему матчу в отличной форме, поэтому нас ждёт настоящее украшение турнира.

Испания по ходу турнира впечатляет организацией игры. Команда Луиса де ла Фуэнте очень надёжно действует в обороне, грамотно контролирует мяч и практически не позволяет соперникам создавать опасные моменты. Молодые лидеры сборной проводят выдающийся чемпионат и способны решить эпизод одним нестандартным действием.

Календарь ЧМ-2026

Аргентина — действующий чемпион мира, команда, которая умеет терпеть. Даже когда игра складывается не по их сценарию, аргентинцы сохраняют хладнокровие и находят шанс переломить ход встречи. Именно это они продемонстрировали в полуфинале с Англией, вырвав победу в самой концовке.

Думаю, финал получится осторожным. Цена ошибки слишком высока, поэтому команды не станут раскрываться с первых минут. Испания выглядит чуть более сбалансированной и организованной именно на дистанции всего турнира, а её игра в обороне может стать решающим фактором», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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