Испания — Аргентина: ставка Виктора Логинова на финал ЧМ-2026 в Ист-Ратерфорде

Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч Испания — Аргентина.

Ставка: победа Испании за 2.33.

«Финал чемпионата мира — это всегда отдельная история, где на первый план выходит не только мастерство, но и характер. Испания и Аргентина подошли к решающему матчу в отличной форме, поэтому нас ждёт настоящее украшение турнира.

Испания по ходу турнира впечатляет организацией игры. Команда Луиса де ла Фуэнте очень надёжно действует в обороне, грамотно контролирует мяч и практически не позволяет соперникам создавать опасные моменты. Молодые лидеры сборной проводят выдающийся чемпионат и способны решить эпизод одним нестандартным действием.

Аргентина — действующий чемпион мира, команда, которая умеет терпеть. Даже когда игра складывается не по их сценарию, аргентинцы сохраняют хладнокровие и находят шанс переломить ход встречи. Именно это они продемонстрировали в полуфинале с Англией, вырвав победу в самой концовке.

Думаю, финал получится осторожным. Цена ошибки слишком высока, поэтому команды не станут раскрываться с первых минут. Испания выглядит чуть более сбалансированной и организованной именно на дистанции всего турнира, а её игра в обороне может стать решающим фактором», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».