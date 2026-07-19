Испания — Аргентина: прогноз Артура Петросьяна на финальную игру ЧМ-2026

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Испания — Аргентина.

Ставка: Испания не проиграет и ТМ 3.5 за 1.67.

«Мне лично хотелось, чтобы в этом матче принимала участие сборная Англии, но, пожалуй, она этого не заслужила. Не заслужил этого в первую очередь главный тренер, который собственноручно отдал игру аргентинцам в полуфинале. Вместо того чтобы спокойно довести дело до победного конца, когда всё было в распоряжении англичан, они выпустили нити управления игрой из своих рук, стали играть в шесть защитников, пригласили Аргентину на свою половину поля и позволили делать с собой всё что угодно. Когда за эту команду играет лучший футболист в истории, нет ничего удивительного в том, что в конце концов соперник добился своего. Так что Англия быть в финале не заслужила, а Аргентина — вполне. Но думаю, что в финале такого подарка аргентинцам ждать не придётся.

Испанцы, пожалуй, больше, чем кто-либо другой, заслуживают быть в этом финале и победить в нём. Да, в первой игре случился небольшой конфуз — ничья с явным аутсайдером. Но если закрыть на это глаза, команда прошла дистанцию без шероховатостей. Именно как команда это, пожалуй, сильнейший коллектив на этом турнире. Мне кажется, что испанцы здесь будут ближе к победе и, скорее всего, её добьются.

Больше всего мне понравилась ставка на то, что в предстоящей игре не будет много забитых мячей. Скорее всего, матч не получится зрелищным, а будет напоминать шахматную партию, причём не самую интересную. Команды будут подолгу контролировать мяч: больше это будут делать испанцы, поочерёдно передавая его друг другу. Не думаю, что здесь будет много голов и опасных моментов.

Поэтому больше всего мне понравился вариант: ТМ 3.5 при непоражении испанцев за 1.67. Также мне понравился вариант с отсутствием голов в первые полчаса игры за 1.73. Мне кажется, букмекеры завысили тотал на количество фолов. Искры здесь лететь не будут, как в предыдущих матчах сборной Аргентины. Скорее всего, это будет классический финал, в котором не будет высоких скоростей и большого количества моментов. Соответственно, возможностей, потребности и необходимости много фолить у команд не будет. Думаю, что завышенный тотал 25.5 в этой игре я бы поставил на меньше за 1.76.

Ещё мне понравился вариант с дополнительным временем. Не исключаю такой вероятности, когда в матче ожидается немного опасных моментов. Естественно, возрастает вероятность ничейного исхода. Учитывая, что испанцы, как мне кажется, лучше готовы физически, состав у них моложе, а скамейка интереснее, продуктивнее и поопаснее, а также коэффициент 9.90, я бы рискнул поставить на победу Испании в дополнительное время», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».