Эксперты назвали шансы Лионеля Месси стать лучшим игроком ЧМ-2026

Сегодня, 19 июня, в США состоится последний, финальный матч ЧМ-2026 по футболу. В нём сыграют Испания и Аргентина. Букмекеры принимают ставки, кого организаторы назовут лучшим игроком турнира.

По оценке аналитиков, явный фаворит здесь — Лионель Месси. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.07.

Шансы остальных претендентов значительно ниже. На испанца Родри предлагают котировку 11.00. Вероятность того, что лучшим станет Ламин Ямаль, оценили в 22.00, а на ещё одного игрока сборной Испании Микеля Оярсабаля можно поставить за 25.00.

Заключить пари на то, что организаторы признают лучшим француза Килиана Мбаппе, несмотря на поражения в полуфинале и матче за третье место, можно с коэффициентом 30.00.