Эксперты назвали вероятность серии пенальти в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина

19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры принимают ставки на то, что победитель турнира определится в серии послематчевых пенальти. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 4.70.

На то, что матч завершится по итогам дополнительного времени, дают котировку 5.30. На то, что командам хватит 90 минут, чтобы определить сильнейшего, можно поставить с коэффициентом 1.38. При этом на ничью по итогам основного времени финала предлагают 3.05.