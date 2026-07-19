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Эксперты назвали вероятность серии пенальти в финале ЧМ-2026 по футболу Испания — Аргентина

Эксперты назвали вероятность серии пенальти в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина
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19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры принимают ставки на то, что победитель турнира определится в серии послематчевых пенальти. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 4.70.

Календарь ЧМ-2026

На то, что матч завершится по итогам дополнительного времени, дают котировку 5.30. На то, что командам хватит 90 минут, чтобы определить сильнейшего, можно поставить с коэффициентом 1.38. При этом на ничью по итогам основного времени финала предлагают 3.05.

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