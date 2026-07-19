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Эксперты назвали вероятность удаления в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Эксперты назвали вероятность удаления в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина
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19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры принимают ставки на то, что в матче будет удаление. На то, что один из игроков получит красную карточку, можно заключить пари с коэффициентом 4.50. На то, что команды сыграют всю встречу в полных составах, можно поставить за 1.16.

Календарь ЧМ-2026

На то, что красную карточку получит футболист сборной Испании, предлагают котировку 7.20. На удаление в составе Аргентины можно поставить с коэффициентом 6.00.

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