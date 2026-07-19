Эксперты назвали наиболее вероятных авторов голов в финале ЧМ-2026

19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры принимают ставки на авторов голов в финальном матче. Больше всего шансов забить у Лионеля Месси, на его гол можно поставить за 2.50.

Шансы испанца Микеля Оярсабаля оценили в 2.70. Дальше идут ещё три футболиста группы атаки сборной Испании: Ферран Торрес, Борха Иглесиас и Ламин Ямаль, на любого из них предлагают коэффициент 3.50.

Сделать ставку на голы аргентинцев Лаутаро Мартинеса или Хулиана Альвареса можно за 3.80.