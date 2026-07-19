Аналитики назвали вероятность отмены гола после просмотра VAR в финале ЧМ-2026

19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры принимают ставки на то, что в финале арбитр Славко Винчич отменит гол после видеопросмотра. На такое развитие событий можно заключить пари с коэффициентом 5.50. На то, что такого не будет, предлагают котировку 1.11.

На то, что судья назначит пенальти после видеопросмотра, можно сделать ставку с коэффициентом 6.50. На то, что арбитр пойдёт к монитору, чтобы пересмотреть момент, но при этом не изменит своего решения, дают котировку 8.00.