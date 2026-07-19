Фёдор Смолов поставил 1,5 млн рублей на финал ЧМ-2026

Фёдор Смолов опубликовал свою ставку на финал чемпионата мира по футболу Испания — Аргентина в разделе «BetBoom Эксперты». Футболист поставил 1,5 млн рублей на то, что сборная Аргентины выиграет финал. BetBoom давал на это событие коэффициент 2.23 на момент заключения пари.

Фото: Пресс-служба БК BetBoom

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Ранее Смолов уже делал две ставки по 1 млн рублей на Лигу чемпионов. Фёдор ставил на проход «Барселоны» в полуфинал с «Атлетико» и на то, что «ПСЖ» не пропустит в финале с «Арсеналом».

Фото: Пресс-служба БК BetBoom

В случае успеха Смолов получит 3 345 000 рублей. «Кто, если не я, поможет Дрейку закончить лузстрик», — также написал Фёдор в телеграм-канале.

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