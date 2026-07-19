15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Фёдор Смолов поставил 1,5 млн рублей на финал ЧМ-2026

Фёдор Смолов поставил 1,5 млн рублей на финал ЧМ-2026
Комментарии

Фёдор Смолов опубликовал свою ставку на финал чемпионата мира по футболу Испания — Аргентина в разделе «BetBoom Эксперты». Футболист поставил 1,5 млн рублей на то, что сборная Аргентины выиграет финал. BetBoom давал на это событие коэффициент 2.23 на момент заключения пари.

Фото: Пресс-служба БК BetBoom

erid: 2RanykCLVPH

Ранее Смолов уже делал две ставки по 1 млн рублей на Лигу чемпионов. Фёдор ставил на проход «Барселоны» в полуфинал с «Атлетико» и на то, что «ПСЖ» не пропустит в финале с «Арсеналом».

Фото: Пресс-служба БК BetBoom

В случае успеха Смолов получит 3 345 000 рублей. «Кто, если не я, поможет Дрейку закончить лузстрик», — также написал Фёдор в телеграм-канале.

Реклама 18+. Рекламодатель ООО «Фирма СТОМ», ИНН 7705005321

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android