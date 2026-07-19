Эксперты назвали вероятность удаления со скамейки запасных в финале ЧМ-2026

19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры принимают ставки на то, получит ли красную карточку один из игроков или тренеров, находящихся на скамейке запасных. Если такое случится, сыграет ставка с коэффициентом 14.00.

На то, что главный судья финала Славко Винчич покажет жёлтую карточку представителю команды на скамейке, можно заключить пари с коэффициентом 4.20.

За 7.00 предлагают сделать ставку на то, что арбитр накажет одного из футболистов за снятую футболку, с таким же коэффициентом можно заключить пари на жёлтую карточку за симуляцию.