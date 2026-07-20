Сборная Испании победила Аргентину в финале ЧМ-2026. Сыграл коэффициент 15.0

Сборная Испании выиграла у Аргентины финальный матч чемпионата мира 2026 года со счётом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

На 90+3-й минуте у аргентинцев был удалён Энцо Фернандес за вторую жёлтую карточку. На 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный гол.

Букмекеры считали фаворитом сборную Испании, принимая ставки на её победу с коэффициентом 2.31. Успех Аргентины оценивался в 3.74, ничья после двух таймов — в 3.05: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3050 рублей.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.60, «обе забьют — нет» — за 1.85, а нулевая ничья после 90 минут — за 8.20.

На победу сборной Испании в дополнительное время давали 15.0.