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«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: кто фаворит матча Первой лиги 20 июля

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: кто фаворит матча Первой лиги 20 июля
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20 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и «СКА-Хабаровск». Игра пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
20 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «СКА-Хабаровск» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

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