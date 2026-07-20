«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: кто фаворит матча Первой лиги 20 июля

20 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и «СКА-Хабаровск». Игра пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «СКА-Хабаровск» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.