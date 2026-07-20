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«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «СКА-Хабаровск».

Ставка: победа «Ротора» и его тотал больше 1.5 за 1.93.

Россия — Лига Pari . 2-й тур
20 июля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ротор» в прошлом сезоне был близок к повышению в классе, но в стыковых матчах волгоградцы сопротивление «Акрона» не смогли сломить и очередной сезон проведут в Первой лиге. Новый сезон для «Ротора» стартовал в Нижнем Новгороде не очень здорово. К 33-й минуте волгоградцы пропустили дважды и уступали в счёте, но ещё до истечения основного времени первого тайма дубль Эмерсона позволил им вернуться в игру. Правда, на перерыв нижегородцы ушли всё же с преимуществом. Во втором тайме моментов было сильно меньше, но ближе к концу хозяева забили четвёртый и закрепили победу.

Хабаровчане начинали новый сезон в Челябинске и в середине первого тайма пропустили. Когда уже казалось, что до перерыва больше голов не увидим, армейцы с Дальнего Востока забили и сделали счёт 1:1. Второй тайм вновь для гостей начался плохо, 20 минут потребовалось Рамазану Гаджимурадову, чтобы отправить два мяча в ворота хабаровчан. Казалось, что «СКА-Хабаровск» после этого встрепенётся, но каких-то опасных моментов в их исполнении мы так и не увидели — поражение 1:3.

Обе команды начали сезон неудачно, обе при этом играли в гостях: армейцы вновь будут играть вдали от дома, а вот Волгоград примет первый матч нового сезона Первой лиги. В прошлом сезоне «Ротор» дважды обыграл своего соперника, да и сейчас есть задача повышения в классе, а значит, вторая подряд потеря очков на старте с ней явно не сочетается. Поэтому жду победы «Ротора» минимум с двумя забитыми мячами», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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