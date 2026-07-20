Дрейк проиграл $ 1,5 млн из-за ставки на финал ЧМ-2026

Американский рэпер Дрейк сделал очередную крупную ставку, которая оказалась неудачной. На этот раз он заключил пари на финальный матч ЧМ-2026 и разместил скриншот на своих страницах в социальных сетях.

Музыкант поставил $ 1,5 млн на победу сборной Аргентины в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 3.45.

Ставка оказалась неудачной. За все 90 минут аргентинцы ни разу не пробили по воротам испанцев. А в самом конце второго тайма ещё и остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Энцо Фернандес.

В итоге испанская команда дожала соперника в овертайме — победный гол забил Ферран Торрес. Для Испании это вторая победа подряд на крупном турнире — ранее они выиграли Евро-2024.