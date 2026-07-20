Фёдор Смолов проиграл 1,5 млн рублей из-за ставки на финал ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Фёдор Смолов проиграл 1,5 млн рублей из-за ставки на решающий матч ЧМ-2026 по футболу. Экс-форвард заключил пари на эту сумму на победу сборной Аргентины в финале с учётом возможных овертайма и серии пенальти. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.23.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
Однако пари оказалось неудачным. Латиноамериканцы за основное время матча ни разу не пробили по воротам соперника, а в концовке остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Энцо Фернандес. Испанцы использовали численное преимущество в овертайме — победный гол забил Ферран Торрес.
Для Испании это вторая победа на крупном турнире подряд. Ранее команда Луиса де ла Фуэнте выиграла Евро-2024.
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