Фёдор Смолов проиграл 1,5 млн рублей из-за ставки на финал ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Фёдор Смолов проиграл 1,5 млн рублей из-за ставки на решающий матч ЧМ-2026 по футболу. Экс-форвард заключил пари на эту сумму на победу сборной Аргентины в финале с учётом возможных овертайма и серии пенальти. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.23.

Однако пари оказалось неудачным. Латиноамериканцы за основное время матча ни разу не пробили по воротам соперника, а в концовке остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Энцо Фернандес. Испанцы использовали численное преимущество в овертайме — победный гол забил Ферран Торрес.

Для Испании это вторая победа на крупном турнире подряд. Ранее команда Луиса де ла Фуэнте выиграла Евро-2024.