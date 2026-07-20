15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Фёдор Смолов проиграл 1 500 000 рублей по ставке на финал ЧМ-2026 по футболу

Фёдор Смолов проиграл 1,5 млн рублей из-за ставки на финал ЧМ-2026
Комментарии

Известный в прошлом футболист Фёдор Смолов проиграл 1,5 млн рублей из-за ставки на решающий матч ЧМ-2026 по футболу. Экс-форвард заключил пари на эту сумму на победу сборной Аргентины в финале с учётом возможных овертайма и серии пенальти. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.23.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Однако пари оказалось неудачным. Латиноамериканцы за основное время матча ни разу не пробили по воротам соперника, а в концовке остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Энцо Фернандес. Испанцы использовали численное преимущество в овертайме — победный гол забил Ферран Торрес.

Для Испании это вторая победа на крупном турнире подряд. Ранее команда Луиса де ла Фуэнте выиграла Евро-2024.

Материалы по теме
Фёдор Смолов поставил 1,5 млн рублей на финал ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android