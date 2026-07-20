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Букмекер ответил Макгрегору на предложение вернуть ставки на его бой с Холлоуэем

Букмекер ответил Макгрегору на предложение вернуть ставки на его бой с Холлоуэем
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Представитель одной из офшорных букмекерских компаний Дейв Мейсон ответил ирландцу на призыв вернуть ставки по его бою с Максом Холлоуэем, сообщает MMA Mania.

Макгрегор получил травму ноги уже на первой минуте и не смог продолжить поединок. После боя он выступил на своей странице в социальных сетях с призывом аннулировать ставки на исход противостояния.

«Официальный результат боя — победа Холлоуэя техническим нокаутом, поэтому именно так мы рассчитали ставки. ММА — контактный вид спорта, травмы случаются, в том числе в самом начале поединка. Если Конор считал, что состояние здоровья не позволяет ему драться, ему не следовало выходить в октагон. Если он так обеспокоен судьбой поставивших на него людей, он может отдать им $ 30 млн, которые заработал за этот поединок», — подчеркнул Мейсон.

Он также добавил, что аннулирование ставок на бой несправедливо по отношению к тем игрокам, кто ставил на победу Холлоуэя.

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