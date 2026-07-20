Глава «Справедливой России» предложил сократить время работы ППС букмекеров
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Глава «Справедливой России» Сергей Миронов в очередной раз предложил запретить онлайн-ставки. Более того, он высказался за сокращение часов работы ППС, сообщает «Абзац».
«Поддерживаем идею сократить время работы букмекеров, но на этом не стоит останавливаться. Давайте ограничим работу букмекеров в онлайн, что нанесёт крайне болезненный удар по этим жуликам. Полагаю, в этом направлении мы и будем двигаться в законотворческой работе», — заявил Миронов.
Необходимость таких решений чиновник объяснил негативными последствиями увлечения азартными играми для граждан.
Ранее «Справедливая Россия» вносила в Госдуму законопроект об ограничении числа ППС, но его не приняли.
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