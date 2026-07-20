Совет Федерации принял закон о штрафах за допуск граждан с самозапретом к азартным играм

Совет Федерации принял закон об административной ответственности организаторов азартных игр за нарушение требований, связанных с механизмом самозапрета.

Новые нормы распространяются на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Их будут штрафовать за приём ставок от граждан, включённых в перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, направление рекламы таким лицам, нарушение порядка выплаты выигрышей по пари, заключённым до обновления сведений в перечне.

Казино и залам игровых автоматов грозит ответственность за допуск в игорное заведение граждан с самозапретом, выдачу или обмен им игровых знаков, направление рекламы лицам с самозапретом, нарушение требований об информировании посетителей о возможности отказаться от участия в азартных играх.

Штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Составлять протоколы об административных правонарушениях смогут должностные лица налоговых органов.

Документ направят на подпись президенту России. Закон о самозапрете вступит в силу 1 сентября.