Отар Кушанашвили и Александр Мостовой стали гостями ивента на финал ЧМ-2026 от PARI

Фото: пресс-служба PARI

Компания PARI организовала для своих гостей и партнёров закрытый показ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Мероприятие прошло на площадке Avulus Cyber Hotel, куда были приглашены звёзды спорта, известные стримеры и партнёры бренда.

Центром вечера стала стримерская зона, откуда в прямом эфире за ходом решающей игры следили легендарный полузащитник сборной России Александр Мостовой, журналист и шоумен Отар Кушанашвили, а также популярные блогеры и стримеры Губиньо, Recrent и TRIED.

Гостей ждали многочисленные интерактивные зоны, масштабный бар с авторскими коктейлями и гастрономическая программа.