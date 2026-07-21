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«Сабах» — КуПС: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

«Сабах» — КуПС: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Сабах» — КуПС.

Ставка: победа «Сабаха» за 1.61.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Не начался
КуПС
Куопио, Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сабах» уже преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов, там соперником азербайджанской команды был валлийский «Нью-Сейнтс». Первый матч прошёл в Азербайджане, и хозяева доминировали весь матч, забили дважды, но в концовке заработали ненужное удаление и отправились в Уэльс с комфортным преимуществом. Казалось, на своём поле британцы дадут бой, так и вышло, но реализация хозяев подводила. К перерыву «Сабах» при этом забил дважды, и второй тайм уже был, по сути, формальностью. Хозяева старались и даже впервые поразили ворота соперника в этом противостоянии, но лишь на 89-й минуте, так что 4:1 общий счёт в пользу азербайджанцев.

Финский КуПС тоже был участником первой стадии квалификации Лиги чемпионов, а соперником был македонский «Вардар». Первый матч прошёл на Балканах. В начале второго тайма гости вели в два мяча, а затем ещё случилось удаление у хозяев — итоговые 2:0 в пользу финнов. Перед домашней игрой казалось, что вопрос о победителе пары решён. На деле же вышло иначе. Первый тайм в Финляндии завершился 0:0, после перерыва македонцы смогли один мяч отыграть, а в компенсированное время ещё и заработали пенальти. Гости его реализовали, и мы увидели два тайма по 15 минут. Там финны смогли забить и выйти в следующий раунд.

Обе команды успели набрать форму. КуПС в минувшие выходные одержал гостевую победу в чемпионате Финляндии и единолично возглавил турнирную таблицу. А вот «Сабах» только через Лигу чемпионов набирает форму, чемпионат Азербайджана стартует только в середине августа. Поэтому для меня в этом противостоянии финны — фавориты. Но первый матч они проведут в гостях, а там азербайджанцы должны сделать себе задел перед ответной встречей. Верю, что «Сабах» сможет победить в этой игре», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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