«Ларн» — «Црвена Звезда»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов
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21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ларн» — «Црвена Звезда». Игра пройдёт в Ларне на стадионе «Инвер Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ларна» предлагается с коэффициентом 17.80. Победа «Црвены Звезды» оценивается коэффициентом 1.13. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.
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