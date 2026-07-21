«Ларн» — «Црвена Звезда»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ларн» — «Црвена Звезда». Игра пройдёт в Ларне на стадионе «Инвер Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ларна» предлагается с коэффициентом 17.80. Победа «Црвены Звезды» оценивается коэффициентом 1.13. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.