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«Фенербахче» — «Гурник»: кто фаворит матча квалификации Лиги чемпионов

«Фенербахче» — «Гурник»: кто фаворит матча квалификации Лиги чемпионов
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21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Гурник». Игра пройдёт на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Ответная встреча состоится 29 июля в Польше.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2026, вторник. 21:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Гурник З
Забже, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.25. Победа «Гурника» оценивается коэффициентом 10.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

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