«Фенербахче» — «Гурник»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Гурник». Игра пройдёт на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Ответная встреча состоится 29 июля в Польше.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.25. Победа «Гурника» оценивается коэффициентом 10.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.