«Фенербахче» — «Гурник»: прогноз Семёна Зигаева на встречу отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Фенербахче» — «Гурник».

Ставка: победа «Фенербахче» и ТБ 3.5 за 2.20.

«Фенербахче» провёл один из самых неоднозначных сезонов за последнее время. Они не смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, вылетев от «Бенфики». После чего вместо Жозе Моуринью команду возглавил Доменико Тедеско, и вот с ним команда провела большую часть сезона. Итог — вылет в 1/4 финала Кубка Турции и очередной упущенный титул чемпиона, хотя «Галатасарай» давал предостаточно шансов. В Лиге Европы вылетели в 1/16 финала, и казалось, что позитивного ничего в сезоне нет. Но в январе «Фенербахче» выиграл Суперкубок Турции — это первый трофей за три года. Вот такой неоднозначный сезон.

«Гурник» из польского города Забже несколько лет не был среди претендентов на титул чемпиона страны, в прошлом сезоне они выглядели неплохо, но «Лех» опередил «Гурник» в конце турнира. При этом в Кубке Польши команда из Забже вышла в четвёртый раз в финал и впервые стала обладателем этого трофея, а несколько дней назад начала сезон. Матч за Суперкубок Польши вызвал много споров из-за места его проведения. В итоге он прошёл в Познани на поле чемпиона. «Гурник» забил первым, но ещё до перерыва «Лех» счёт сравнял, а во втором тайме, забив дважды, оформил титул.

Команды подходят к матчу в разном состоянии. Поляки, пусть и неудачно, но успели провести официальный матч. Турки пока такой роскоши не имели, а ещё Доменико Тедеско был отправлен в отставку, и теперь команду в очередной раз возглавил Исмаил Картал. И произошло это чуть больше трёх недель назад, поэтому сложно понять, в какой форме сейчас «Фенербахче». И всё же состав, которым обладают стамбульцы, обязывает их играть на уверенную победу. Жду здесь победу хозяев и много забитых голов, как минимум четыре», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».