17 руководителей турецких футбольных клубов задержали из-за ставок на матчи своих команд

В Турции задержали 17 человек по подозрению в ставках на матчи собственных команд, сообщает Anadolu.

По данным следствия, ставки на матчи своих команд делали 19 человек, занимавших руководящие должности в профессиональных футбольных клубах. 17 из них задержали, ещё двое находятся за границей.

Функционеры ставили на матчи своих команд через официальные букмекерские платформы. Среди подозреваемых представители «Бешикташа», «Галатасарая», «Адана Демирспор» и других клубов. В ряде случаев представители заключали пари против своих команд. Также были популярны ставки на индивидуальные показатели игроков. Расследование продолжается.