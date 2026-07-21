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17 руководителей турецких футбольных клубов задержали из-за ставок на матчи своих команд

17 руководителей турецких футбольных клубов задержали из-за ставок на матчи своих команд
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В Турции задержали 17 человек по подозрению в ставках на матчи собственных команд, сообщает Anadolu.

По данным следствия, ставки на матчи своих команд делали 19 человек, занимавших руководящие должности в профессиональных футбольных клубах. 17 из них задержали, ещё двое находятся за границей.

Функционеры ставили на матчи своих команд через официальные букмекерские платформы. Среди подозреваемых представители «Бешикташа», «Галатасарая», «Адана Демирспор» и других клубов. В ряде случаев представители заключали пари против своих команд. Также были популярны ставки на индивидуальные показатели игроков. Расследование продолжается.

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