Эксперты назвали фаворитов ЧМ-2030 по футболу

ЧМ-2026 только-только завершился, а букмекеры уже предлагают линию на победителя ЧМ-2030. Компании представили первые котировки.

По оценке аналитиков, фаворит — новоиспечённый чемпион мира — сборная Испании. На её победу можно поставить за 5.00. Также в числе главных претендентов Франция (5.50) и Англия (6.00).

За 10.00 можно поставить на Аргентину, Португалию или Бразилию. Шансы Германии оценили в 14.00, а Италии — в 17.00. На Норвегию предлагают котировку 25.00, а на Марокко – 30.00.

Интересно, что можно поставить на то, что чемпионом мира в 2030 году станет сборная России. Вероятность такого развития событий оценили в 100.00.