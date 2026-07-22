«Нефтчи» — «Динамо» Минск: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги конференций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Нефтчи» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Нефтчи» за 2.00.

«Нефтчи» уже пять лет никак не может стать чемпионом Азербайджана. Более того, в последние годы даже не попадает в тройку призёров. Вот и в прошлом сезоне команда из Баку финишировала лишь на четвёртой строчке. Да и в Кубке Азербайджана дела идут не лучше, было несколько финалов, но последний в 2023 году, а победа и вовсе в 2014-м. Но в прошлом сезоне «Сабах» оформил «золотой» дубль, поэтому четвёртая строчка стала еврокубковой, «Нефтчи» впервые за три года сыграет в европейском турнире.

Минское «Динамо» после двух чемпионств подряд в прошлом сезоне титул упустило, позволив «Витебску» себя опередить, финишировало на второй строчке. Поэтому минчане стартовали в еврокубках, в Лиге конференций, и сразу с первого раунда. Там соперником белорусского коллектива был «Силекс» из Северной Македонии. Первая встреча осталась за балканцами (1:0), а в ответной динамовцы смогли забить и перевели встречу в дополнительное время. Там обе команды не забили, мы увидели серию пенальти. Белорусы били точнее и вышли в следующий раунд.

Первый матч этого противостояния пройдет в столице Азербайджана — это даёт небольшое преимущество хозяевам поля. Но «Нефтчи» не проводил официальные матчи с мая, а вот «Динамо» играет в белорусском чемпионате, который в самом разгаре: минчане после 14 туров как раз возглавляют турнирную таблицу. Состав посильнее у азербайджанцев, дома они должны играть на победу. На неё и поставлю», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».