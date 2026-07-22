«Нефтчи» — «Динамо» Минск: кто фаворит матча квалификации Лиги конференций

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Нефтчи» — «Динамо» Минск. Игра пройдёт в Баку, на «Нефтчи-Арене». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Нефтчи» предлагается с коэффициентом 2.09. Победа минского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.31. Ничейный исход можно найти в линии за 3.22.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.