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«Нефтчи» — «Динамо» Минск: кто фаворит матча квалификации Лиги конференций

«Нефтчи» — «Динамо» Минск: кто фаворит матча квалификации Лиги конференций
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22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Нефтчи» — «Динамо» Минск. Игра пройдёт в Баку, на «Нефтчи-Арене». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Не начался
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Нефтчи» предлагается с коэффициентом 2.09. Победа минского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.31. Ничейный исход можно найти в линии за 3.22.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

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