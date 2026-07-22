«Омония» — «Кайрат»: прогноз Семёна Зигаева на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Омония» — «Кайрат».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

«Кипрская «Омония» в течение многих лет пыталась вернуть себе титул чемпиона страны, но никак не получалось. Прошлым летом руководство клуба из Никосии вернуло на пост главного тренера Хеннинга Берга, с которым в последний раз команда становилась чемпионом. Этот ход сработал, прославленный в прошлом защитник сплотил команду, и она смогла вернуть титул в Никосию. Да ещё и сделала это задолго до финиша турнира, в итоге опередив АЕК из Ларнаки на 18 очков по итогам чемпионата Кипра.

«Кайрат» по итогам прошлого сезона второй раз подряд стал чемпионом Казахстана, и теперь болельщики команды надеются на повторение прошлогодней истории — участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Казахстанцы уже начали свой поход в квалификации. В первом раунде их соперником была команда из Черногории. «Кайрат» дважды обыграл «Сутьеску» — сначала дома 2:1, а затем 2:0 в гостях, и вышел в следующий раунд.

Первый матч между «Омонией» и «Кайратом» пройдёт на Кипре, и это даёт хозяевам небольшое преимущество. С другой стороны, для киприотов это будет первый официальный матч в сезоне, а они не играли с 22 мая, хотя последние туры во внутреннем первенстве тоже значения не имели. Сезон же в Казахстане в самом разгаре, в минувшие выходные «Кайрат» одержал пятую подряд победу в чемпионате и продолжает борьбу за титул. Казахстанцы в тонусе и являются фаворитами этой пары, но в гостях будет непросто. Так что жду здесь минимум три мяча на двоих», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».