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«Омония» — «Кайрат»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов

«Омония» — «Кайрат»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов
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22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Омония» — «Кайрат». Игра пройдёт в Никосии на стадионе «ГСП». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2026, среда. 20:00 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Омонии» предлагается с коэффициентом 1.67. Победа «Кайрата» оценивается коэффициентом 4.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.72.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.99. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

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