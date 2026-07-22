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Букмекеры оценили шансы «Спартака» попасть в топ-3 по итогам сезона РПЛ-2026/2027

Букмекеры оценили шансы «Спартака» попасть в топ-3 по итогам сезона РПЛ-2026/2027
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24 июля стартует новый сезон РПЛ. Букмекеры уже предложили разнообразные рынки на исходы чемпионата России. Например, можно сделать ставку, окажется ли московский «Спартак» в тройке сильнейших по итогам 30 туров.

По оценке аналитиков, скорее всего, это случится. Поставить что команда Хуана Карлоса Карседо будет в топ-3, можно с коэффициентом 1.42. Заключить пари на то, что четвёртый год кряду «Спартак» останется без медалей, можно за 2.87.

В последний раз «Спартак» финишировал в топ-3 в сезоне-2022/2023, тогда красно-белые заняли третье место. После этого команда дважды занимала четвёртую позицию, а ещё один раз финишировала пятой.

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