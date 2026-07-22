Букмекеры назвали шансы столичных клубов стать лучшей командой Москвы по итогам сезона РПЛ

24 июля стартует сезон РПЛ-2026/2027. Букмекеры предложили своим клиентам разнообразные линии для ставок. Так, например, можно заключить пари на сильнейший клуб из Москвы по итогам чемпионата России.

По оценкам аналитиков, больше всего шансов у «Спартака». Сделать ставку на красно-белых можно с коэффициентом 2.50.

Шансы «Динамо», ЦСКА и «Локомотива» эксперты оценивают одинаково. Заключить пари на любой из этих клубов можно с котировкой 4.50.

Явным аутсайдером считают новичка элиты — «Родину». Сделать ставку на то, что команда Хуана Диаса станет лучшим клубом Москвы в РПЛ-2026/2027, можно с коэффициентом 500.00.