15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали шансы столичных клубов стать лучшей командой Москвы по итогам сезона РПЛ

Букмекеры назвали шансы столичных клубов стать лучшей командой Москвы по итогам сезона РПЛ
Комментарии

24 июля стартует сезон РПЛ-2026/2027. Букмекеры предложили своим клиентам разнообразные линии для ставок. Так, например, можно заключить пари на сильнейший клуб из Москвы по итогам чемпионата России.

По оценкам аналитиков, больше всего шансов у «Спартака». Сделать ставку на красно-белых можно с коэффициентом 2.50.

Шансы «Динамо», ЦСКА и «Локомотива» эксперты оценивают одинаково. Заключить пари на любой из этих клубов можно с котировкой 4.50.

Явным аутсайдером считают новичка элиты — «Родину». Сделать ставку на то, что команда Хуана Диаса станет лучшим клубом Москвы в РПЛ-2026/2027, можно с коэффициентом 500.00.

Материалы по теме
Лучшая атака РПЛ: новый сезон может реально удивить
Лучшая атака РПЛ: новый сезон может реально удивить
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android