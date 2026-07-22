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Икер Касильяс и Серхио Агуэро проиграли по $ 20 тыс. по ставкам на финал ЧМ-2026 по футболу

Икер Касильяс и Серхио Агуэро проиграли по $ 20 тыс. из-за ставок на финал ЧМ-2026
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Недавние в прошлом звёзды мирового футбола Икер Касильяс и Серхио Агуэро сделали ставки на финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной. Каждый из них заключил пари на сумму $ 20 тыс.

Экс-вратарь испанцев поставил на победу своей страны в основное время при условии, что за 90 минут команды забьют как минимум три гола. В этом экспрессе не сыграло ни одно из событий — ставка оказалась неудачной.

Бывший форвард сборной Аргентины Агуэро также собрал экспресс из двух позиций. Он выбрал ставки на ТБ 2.5 гола и ТМ 3.5 жёлтой карточки. У него тоже не сыграло ни одно из событий.

Основное время матча завершилось со счётом 0:0, а судья Славко Винчич показал сразу пять предупреждений, причём все — аргентинцам. В овертайме Ферран Торрес забил гол и принёс победу Испании.

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