«Истанбул Башакшехир» — «Интер» Турку: ставки и коэффициенты на матч Лиги конференций

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Истанбул Башакшехир» — «Интер» Турку. Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Истанбул Башакшехира» предлагается с коэффициентом 1.19. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 12.81. Ничейный исход можно найти в линии за 6.23.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.31, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.24.