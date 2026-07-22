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«Истанбул Башакшехир» — «Интер» Турку: ставки и коэффициенты на матч Лиги конференций

«Истанбул Башакшехир» — «Интер» Турку: ставки и коэффициенты на матч Лиги конференций
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22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Истанбул Башакшехир» — «Интер» Турку. Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2026, среда. 20:45 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Не начался
Интер Т
Турку, Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Истанбул Башакшехира» предлагается с коэффициентом 1.19. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 12.81. Ничейный исход можно найти в линии за 6.23.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.31, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.24.

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