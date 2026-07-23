«Динамо» Киев — ПАОК: прогноз Михаила Моссаковского на матч отбора Лиги Европы

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Динамо» Киев — ПАОК.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.64.

«Здесь важно, что обе команды ещё находятся вне полноценного сезонного ритма. ПАОК стартует во внутреннем чемпионате только 22 августа — в Греции традиционно позднее начало сезона, в том числе из-за жары, когда стараются уйти ближе к концу августа, чтобы играть уже при более нормальной температуре. «Динамо» начнёт чемпионат раньше, но и киевляне пока не выглядят командой, которая полностью обрела тонус.

В предыдущем раунде «Динамо» сыграло два матча с «Клужем», 210 минут футбола закончились без забитых мячей. Всё решила серия пенальти. Это хорошо показывает текущее состояние киевлян: команда уже в официальном режиме и прошла одну европейскую пару, но по качеству атаки и темпу впереди пока есть вопросы. Сразу ждать резкого изменения в матче с ПАОКом я бы не стал.

Да, ПАОК в принципе можно считать «верховой» командой, в контрольных матчах греки это подтверждали. Но здесь контекст другой. Это первая игра двухматчевого противостояния, причём она пройдёт в Польше — по-настоящему домашней не будет ни для одной из команд. ПАОК может сыграть осторожно, с расчётом на ответный матч в Салониках, где уже будет своя атмосфера и другой уровень давления на соперника.

Поэтому я бы отталкивался от «низа». Начало сезона, осторожность первой игры, нейтральное поле и свежий пример «Динамо», которое только что провело два сухих матча с «Клужем» — всё это подталкивает к аккуратному сценарию. Кажется, основные события команды вполне могут отложить на ответную встречу, а первый матч получится «низовым», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».