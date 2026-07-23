«Карабах» — ЦСКА София: прогноз Семёна Зигаева на матч квалификации Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Карабах» — ЦСКА София.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.80.

«Карабах» в прошлом сезоне упустил титул чемпиона страны. Несмотря на классное выступление в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, на сей раз стартовал в квалификации с первого раунда, да и в турнире рангом ниже. Там соперником была команда из Исландии, да ещё и вылетевшая из элитного дивизиона своей страны. Все ждали, что «Карабах» разнесёт своего соперника, но на деле, даже несмотря на две уверенные победы, как такового деклассирования не было. При этом два раза по 3:0 полноценно описывают разницу в классе.

Софийский ЦСКА в прошедшем сезоне лишился титула чемпиона страны, финишировав лишь на четвёртой строке, но армейцы забрали Кубок Болгарии, в финале переиграв «Локомотив» из Пловдива в серии пенальти, а теперь принимают участие в квалификации Лиги Европы. В первом раунде софийская команда встречалась с «Дерри Сити» из Северной Ирландии. Домашний матч болгары забрали, хотя гол гостей в концовке сделал их преимущество минимальным. В гостях ирландцы сравняли счёт в противостоянии, но после этого болгары забили дважды, одержали победу и вышли в следующий раунд.

Нас ждёт встреча двух команд, которые на предыдущей стадии оба раза переиграли своего соперника. Но если азербайджанцы это сделали уверенно, дважды разгромив оппонента, болгары дважды победили с разницей в один мяч. Однако тут надо понимать уровень сопротивления, у «Карабаха» он был сильно ниже. От матча в Баку жду яркой игры и верю в голы, причём с обеих сторон», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».