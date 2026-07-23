БАТЭ — «Сьон»: прогноз Михаила Моссаковского на игру квалификации Лиги конференций

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч БАТЭ — «Сьон».

Ставка: победа БАТЭ с форой (+2) за 1.61.

«Рассуждая об этом матче, важно проговорить базовые вещи. БАТЭ уже не является лидером белорусского футбола и сейчас не выглядит грандом чемпионата Беларуси. После смерти Анатолия Капского у клуба дела идут тяжело: есть финансовые проблемы, игровые проблемы и в целом команда переживает очень непростой период. Сейчас БАТЭ находится внизу турнирной таблицы, а в еврокубки попал через Кубок страны.

Одну стадию БАТЭ уже прошёл (выбил албанский «Эльбасани»), но сделал это с большим трудом, через серию пенальти. Теперь соперник заметно серьёзнее — швейцарский «Сьон». При этом важно, что «Сьон» ещё не стартовал во внутреннем сезоне. Для швейцарцев матч против БАТЭ станет первой официальной игрой, причем выездной и очень непростой логистически: команды встречаются в Азербайджане, где БАТЭ проводит домашние еврокубковые матчи.

Да, «Сьон» здесь явный фаворит. Победа швейцарцев оценивается очень низко, но мне кажется, в этой линии есть небольшое преувеличение. Понятно, что нынешний БАТЭ слаб, однако «Сьон» только заходит в сезон, ещё не набрал официальный игровой тонус, впереди у него ответный матч дома. А значит, возникает логичный вопрос: нужно ли слишком рваться уже в первой игре, если многое можно спокойно решить в Швейцарии?

Для БАТЭ это тоже дальний выезд, но для «Сьона» путешествие выглядит ещё более тяжёлым. Плюс чемпионат Беларуси идёт по системе «весна-осень» и БАТЭ находится в игровом ритме, пусть и с паузой под еврокубки. Поэтому фаворитский статус «Сьона» понятен, но, на мой взгляд, немного переоценён. В такой логике можно пробовать БАТЭ с плюсовой форой: вариант с форой (+2) выглядит очень неплохо», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».