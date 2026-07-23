«Войводина» — «Аякс»: прогноз Семёна Зигаева на встречу отбора Лиги конференций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Войводина» — «Аякс».

Ставка: «Войводина» не проиграет за 2.50.

«Сербская «Войводина» по итогам прошлого сезона финишировала второй в чемпионате страны и получила право сыграть в Лиге Европы. Там соперником команды из города Нови-Сад стал опытнейший венгерский «Ференцварош». Дома сербы уступили 1:2, хотя матч был абсолютно равным, а вот в гостях дела сразу не заладились. Уже на девятой минуте «Войводина» осталась в меньшинстве и ещё до перерыва пропустила дважды. Третий гол во втором тайме просто поставил точку, сербы вылетели из турнира и теперь участвуют в квалификации Лиги конференций.

«Аякс» провалил сезон-2024/2025, тогда команда, возглавляемая Франческо Фариоли, умудрилась упустить титул, имея отрыв 10 очков за несколько туров до конца. Итальянца уволили, но прошлый сезон стал ещё хуже. В последнем туре команда из Амстердама опустилась ниже четвёртой строчки и была вынуждена играть в плей-офф, чтобы в этом сезоне принять участие хотя бы в Лиге конференций, хотя год назад играла в главном клубном турнире Европы. «Гронинген» «Аякс» без особых проблем прошёл и в финале встретился с «Утрехтом». Абсолютно равные 90 минут (0:0), дальше дополнительное время (там 1:1), и в серии пенальти амстердамцы вырвали путёвку в еврокубки.

«Аякс» ждёт первый официальный матч в сезоне, последний раз команда играла как раз против «Утрехта» два месяца назад. И это шанс «Войводины», которая и два матча в еврокубках провела, и в минувшие выходные разгромила ОФК в чемпионате Сербии. Чтобы проложить свой европоход, сербам надо дома не проиграть, а иначе в Амстердаме будет совсем туго. Верю, что им это удастся», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».