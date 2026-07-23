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«Санкт-Галлен» — «Бенфика»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы

«Санкт-Галлен» — «Бенфика»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы
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23 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Санкт-Галлен» — «Бенфика». Игра пройдёт в Санкт-Галлене на стадионе «Берит Ситтерстадион». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Ответная встреча состоится 30 июля в Лиссабоне.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Санкт-Галлена» предлагается с коэффициентом 6.70. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 1.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

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