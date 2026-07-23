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«Динамо» Киев — ПАОК: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы

«Динамо» Киев — ПАОК: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы
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23 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» Киев — ПАОК. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Люблин» в польском Люблине. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Ответная игра состоится 30 июля в Салониках.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.85. Победа ПАОКа оценивается коэффициентом 2.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.19. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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